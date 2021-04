Presidente do Fortaleza diz que situação com Fernando Diniz está em aberto: "não vou ter pressa"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou contato com o técnico Fernando Diniz como um dos candidatos para substituir Enderson Moreira, demitido neste domingo (25). Ao programa Globo Esporte, o dirigente ressaltou se tratar de uma conversa inicial com o ex-comandante do São Paulo.

“Já tivemos contato, mas é uma situação ainda em aberto e não vou ter pressa para definir o treinador. Temos tempo para escolher e fazer a escolha correta. É extremamente estratégica, direciona muitas coisas no clube, então vamos fazer para acertar”, explicou.

O Diário do Nordeste adiantou que Diniz estava em uma lista de possíveis nomes para assumir o clube. Sobre o perfil desejado para a sequência de 2021, Paz definiu o estilo ofensivo como uma das características que o novo treinador deve apresentar.

Legenda: Fernando Diniz foi desligado do São Paulo em fevereiro de 2021 e tem estilo ofensivo Foto: Miguel Schincariol / São Paulo

"A gente quer um comandante com vontade de vencer na carreira, que encare o Fortaleza como grande desafio e, de preferência, um técnico que tenha um estilo de jogo agressivo, que jogue pra cima, finalize muito no gol adversário. São esses dois perfis, vontade de vencer, que encare o Fortaleza como desafio pessoal também, e um time cada vez mais propositivo”, detalhou.

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza se concentra no Campeonato Cearense, previsto para retomar os jogos no próximo fim de semana, e na Série A do Brasileiro, com início no fim de maio. A equipe também está na 3ª fase da Copa do Brasil, com o Ceará como adversário do mata-mata em junho.