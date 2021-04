Fortaleza procura Fernando Diniz, tem lista de opções e busca perfil ofensivo

A diretoria do Fortaleza está no mercado em busca de um novo treinador para a temporada de 2021 após a saída de Enderson. O clube deseja um perfil com experiência na Série A e DNA ofensivo. Os contatos já foram iniciados com uma lista pré-estabelecida pela gestão.

O Diário do Nordeste apurou que um dos nomes citados é Fernando Diniz, ex-comandante do São Paulo. O profissional foi sondado pelo clube, que discute modelos de jogo com os candidatos.

Na equipe paulista, Diniz trabalhou entre setembro de 2019 e fevereiro de 2021. O comandante encerrou a passagem como um dos candidatos ao título do último Brasileirão e somando 74 jogos: com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

Assim como Diniz, novas opções serão consultadas nos próximos dias. A busca ocorre sem pressa a fim de amenizar os erros na decisão. O aspecto financeira também será respeitado na consulta: alternativas como Renato Gaúcho, por exemplo, estão descartadas pelo alto salário.

No momento, o Fortaleza se prepara para o reinício do Campeonato Cearense. Como os jogos serão no fim de semana, a expectativa é de maior dedicação na procura pelo novo treinador.