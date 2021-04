Enderson diz que tinha respaldo no Fortaleza e não esperava demissão: "recebi com surpresa"

O ex-técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, ficou surpreso com a demissão do cargo de treinador do Tricolor, fato ocorrido na tarde deste domingo (26).

Com aproveitamento de 76%, o treinador diz ter noção que a equipe precisava evoluir, mas que os resultados estavam acontecendo.

Enderson Moreira Treinador de futebol "A troca de treinadores é bastante corriqueira no futebol brasileiro, mas, dessa vez, recebi com surpresa a notícia do meu desligamento do Fortaleza, muito em virtude de tudo o que vinha sendo construído com o respaldo da diretoria. Ano passado, fui contratado com a missão de garantir a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, e esse objetivo foi alcançado"

Desejo de sucesso

Sobre a instituição tricolor, Enderson afirma que torce pela equipe e deseja que ela tenha sucesso nos próximos compromissos da temporada.

"Neste momento, cabe a mim acatar a decisão do presidente, que abriu as portas do clube pra mim, e desejar sucesso ao Fortaleza, que é um time de massa e merece todo o meu respeito, e aos atletas, que se dedicaram para fazer em campo o trabalho proposto e manter um ambiente agradável e respeitoso no dia a dia".