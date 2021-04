Campeonato Cearense de 2021 retoma jogos no próximo fim de semana

O Campeonato Cearense de 2021 irá retomar os jogos no próximo fim de semana. A definição ocorreu após reunião virtual no domingo (25) com Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), e representantes dos clubes participantes da 2ª fase da competição.

A tabela detalhada está prevista para ser divulgada nesta segunda (26), às 12h. O retorno do torneio ocorre após mais de um mês de paralisação por conta das medidas de combate ao novo coronavírus.

Em processo de reabertura gradual da economia, o governador Camilo Santana (PT) permitiu a continuidade do torneio. Atualmente, apenas os campeonatos nacionais e internacionais (Copa do Brasil, Série A, Copa do Nordeste e Sul-Americana) tinham autorização para realizar as atividades.

Situação do Estadual

Legenda: Ceará e Fortaleza vão protagonizar o Clássico-Rei no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Campeonato Cearense foi suspenso após a conclusão da rodada de abertura da 2ª fase, em 10 de março. Na ocasião, já com Barbalha e Guarany de Sobral rebaixados, foram realizadas quatro partidas: Pacajus 2x4 Caucaia; Crato 1x0 Icasa; Atlético-CE 0x2 Fortaleza e Ferroviário 2x1 Ceará.

A classificação parcial registrou o G-4 com Caucaia, Fortaleza, Ferroviário e Crato. Pelo regulamento, os quatro primeiros conquistam vaga na semifinal da competição. Restam sete rodadas.

Na temporada de 2020, o Estadual também enfrentou dificuldade para ser concluído. Para os primeiros meses do ano, o torneio contou com um Clássico-Rei na decisão em confrontos adiados para setembro e outubro. O Fortaleza é o atual bicampeão cearense.

Testagem

Em nota, a FCF confirmou o início dos testes para detecção do novo coronavírus em funcionários nesta segunda (26). Os elencos de Caucaia, Ceará, Crato, Atlético-CE, Ferroviário, Fortaleza, Icasa e Pacajus também serão examinados.