Campeonato Cearense é autorizado para voltar a partir de segunda-feira (26)

Após mais de 40 dias de paralisação, o Campeonato Cearense de futebol tem autorização para ser retomado a partir desta segunda-feria (26).

O futebol local será incluído nas reaberturas do novo decreto governamental de isolamento social, que será publicado nas próximas horas. Apesar do governador Camilo Santana (PT) não ter citado o futebol entre o setores flexibilizados em live neste sábado (24), o Diário do Nordeste apurou que o campeonato será incluído no plano.

Atualmente, apenas os campeonatos nacionais e internacionais (Copa do Brasil, Série A, Copa do Nordeste e Sul-Americana) tinham autorizações para realizar as atividades.

Nove datas restantes

O certame foi parado ainda na segunda rodada da segunda fase da competição. Nove datas ainda restam para finalização da edição 2021, incluindo pelo menos um Clássico-Rei, válido pela segunda fase.

Ainda não se sabe quais estádios estarão liberados para receber os jogos. A Federação Cearense de Futebol (FCF) trabalha para finalizar o novo calendário de partidas.