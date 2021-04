Novo decreto de Camilo autoriza aulas presenciais até 9º ano, academias e barracas de praia

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na noite deste sábado (24), a ampliação da autorização para aulas presenciais nas escolas até o 9º ano do ensino fundamental, além da abertura de academias e barracas de praia - com capacidade limitada.

O isolamento social rígido (lockdown) está mantido nos finais de semana, assim como o toque de recolher durante a semana das 20h às 5h. O próximo decreto começa a valer nesta segunda-feira (26).

Pelas novas regras, as escolas poderão avançar no ensino presencial até o 9º ano do ensino fundamental, com 40% da capacidade de ocupação. As barracas de praia poderão voltar a funcionar com os mesmos critérios de restaurantes e estabelecimentos de alimentação fora do lar - também com 40% da capacidade. O percentual é o mesmo de todo o comércio de rua, que segue podendo abrir das 10h às 16h, e shoppings (12h às 18h).

Já as academias de ginástica podem reabrir com 25% da capacidade, das 6h às 18 horas. A capacidade é a mesma para atividades presenciais de igrejas e templos.

Além disso, o Campeonato Cearense poderá ser retomado a partir de segunda.

Leia mais Política Lei que torna igrejas e academias serviços essenciais em Fortaleza é regulamentada; veja regras

O anúncio foi feito ao lado do secretário Saúde do Estado, Dr. Cabeto, em transmissão pelas redes sociais.

As novas regras valem de segunda a sexta-feira, ressaltou Camilo. Na sexta-feira (30), o governador terá nova reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Ceará para analisar as próximas medidas.

Algumas regras

Conforme o decreto, apesar da permissão para funcionamento das barracas de praia, segue proibido o uso de espaços públicos "como praças, calçadões, areninhas, praias e outros". As barracas, destaca o documento, só pode funcionar "para a atividade de restaurante", com proibição do uso de piscinas e parques aquáticos.

Para as academias, a permanência dos alunos deverá ser com horário marcado, respeitando o limite de 25% da capacidade de atendimento presencial simultâneo.

O decreto ainda destaca que "os estabelecimentos que operam como buffet poderão voltar a funcionar desde que somente para a atividade de restaurante, observadas a limitação de 40% da capacidade de atendimento simultâneo de clientes".

Dados embasam decisões

Camilo citou que o Estado está em "tendência de queda" dos números de casos de Covid-19, "mas ainda num platô muito alto". "É um momento que ainda exige muito cuidado, muita preocupação", ressaltou.

O secretário da Saúde frisou que a segunda onda da pandemia tem 40% mais casos na comparação com a primeira onda, mas "fevereiro e março têm menor letalidade". "Chegamos a ter algo em torno de 7% de letalidade e agora estamos em 2,6%", citou Cabeto.

"Temos um momento de melhora, mas é preciso ainda muita serenidade", frisou, clamando novamente pela adesão às medidas de isolamento social.

Legenda: Camilo fez o anúncio ao lado do secretário da Saúde, Dr. Cabeto Foto: Reprodução

O governador frisou a importância dos cuidados para evitar a proliferação do vírus ao afirmar que, "dificilmente, uma pessoa hoje não conhece um parente, um amigo que não tenha falecido por Covid-19. É um momento doloroso, que exige muita união”.

Camilo Santana ainda lamentou a propagação de fake news em um momento como este, classificando o ato como "desumano".

“Estamos combatendo a pandemia e outra pandemia que são as mentiras e fake news. Isso é desumano e fico imaginando como fica a consciência dessas pessoas. Nesse momento, devemos estar preocupados e priorizando apoiar todas as medidas que visam salvar vidas e melhorar a condições de atendimento à população cearense. Trazer mais vacinas, ampliar número de leitos, fazer o uso da máscara, isso é o que os cientistas do mundo inteiro têm recomendado como enfrentamento a essa pandemia”, ressaltou.

Atual decreto

O decreto em vigor até este domingo (25) determina toque de recolher todos os dias, das 20h às 5h, e isolamento social rígido nos fins de semana. De segunda a sexta-feira, podem abrir comércios de rua, shoppings e restaurantes, com limitação da capacidade e do horário de funcionamento.

Legenda: Nos fins de semana, seguem podendo funcionar apenas os serviços essenciais no Estado Foto: Kid Junior

Regras em vigor até este domingo (25):

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes, funcionam das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h;

Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, foi ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 35% da capacidade;

Atividades físicas individuais podem ser realizadas em espaços públicos e abertos

Isolamento social rígido, o lockdown, foi mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;

Igrejas estão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade, e segue valendo recomendação para que celebrações sejam virtuais;

A flexibilização das atividades econômicas foi iniciada em 12 de abril, após um mês em isolamento rígido em todo o Estado. Na semana passada, Camilo Santana optou por manter o decreto em vigor, para que pudesse ser avaliado com mais segurança.

A única alteração foi a permissão da prática individual de atividades físicas, em espaços públicos e abertos, respeitando o horário do toque de recolher.

Isolamento social rígido

O lockdown em todo o Ceará vigorou entre 13 de março e 12 de abril. Em Fortaleza, o isolamento rígido durou um pouco mais e foi decretada mais cedo, em 5 de março.

A medida, utilizada para barrar a contaminação da Covid-19, ocorreu em meio a altos níveis de transmissão e pressão do sistema de saúde, com filas para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria.

Estavam proibidos de funcionar lojas, estabelecimentos comerciais, cinemas, shoppings, feiras, restaurantes, barracas de praia, academias e qualquer tipo de evento social. Também estavam vetadas celebrações religiosas presenciais e aulas presenciais (com exceção de berçário e aulas práticas de concludentes).