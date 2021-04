Copa do Brasil: Ceará e Fortaleza se enfrentam na 3ª fase da competição; veja confrontos

Nesta sexta-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil 2021. As 32 equipes participantes foram divididas em dois potes, com os clubes do pote I (melhores ranqueados no Ranking da CBF) enfrentando os do pote II.

Presentes em potes diferentes, o sorteio garantiu na 3ª fase da Copa do Brasil: o Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza duelarão por uma vaga na 4ª fase da competição mais democrática do país, além de faturar R$ 2,7 milhões.

Confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil

Cianorte-PR x Santos

Vila Nova-GO x Bahia

CRB-AL x Palmeiras

4 de Julho-PI x São Paulo

Fluminense x RB Bragantino

Fortaleza x Ceará

Grêmio x Brasiliense-DF

América-MG x Criciúma

Avaí x Athletico-PR

Remo x Atlético-MG

Corinthians x Atlético-GO

Vitória x Internacional

Cruzerio x Juazeirense-BA

Chapeconse x ABC-RN

Coritiba x Flamengo

Boavista-RJ x Vasco

*Equipes que estão à direita decidirão o último duelo em casa.

Legenda: Confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil 2021 Foto: Reprodução

Os duelos da 3ª fase da Copa do Brasil 2021 acontecerão no dia 02 de junho e 09 de junho. Horário e local serão definidos posteriormente pela CBF.

Regulamento

Os confrontos serão realizados em jogos de ida e volta, sem saldo de gols qualificados. Empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. Por participação, os clubes receberão R$ 1,7 milhões. O classificado arrecadará mais R$ 2,7 milhões.