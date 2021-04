Clássico-Rei pela Copa do Brasil tinha apenas 6% de chance de acontecer

Todo torcedor tem um pouco de fé em muitas entidades religiosas. Se existem deuses do futebol, eles operaram para que um Clássico-Rei inédito acontecesse em plena Copa do Brasil.

A chande que o sorteio apontasse o confronto era de apenas 1 para 16 possibilidades, ou seja, cerca de 6%.

6% A chance do Clássico-Rei ser sorteado na Copa do Brasil

Em potes distintos, ambos os times poderiam enfrentar outras 15 possibilidades possíveis, mas calhou do confronto sorteado ser justamente o maior do futebol cearense. E pode ser o maior da história dos dois times.

Chance de 10 jogos no ano

Com o confronto da Copa do Brasil, o número de clássicos pode ser o maior dos últimos anos.

Pelo Campeonato Cearense, pode haver 3 confrontos. Pela Copa do Nordeste, também pode-se chegar a 3, caso os dois times cheguem na final da competição.

Pela Série A, mais dois jogos estão agendados e, agora, mais dois pela Copa do Brasil. No total, 10 partidas entre as duas equipes podem acontecer.

Veja as possibilidades de Clássico-Rei em 2021

Copa do Nordeste - 3 chances (1 realizado)

Campeonato Cearense - 3 chances (1 confirmado)

Série A - 2 chances (2 confirmados)

Copa do Brasil - 2 chances (2 confirmados)