Clássico-Rei da Copa do Brasil será o primeiro da história da competição

Um Clássico-Rei histórico, inédito e valendo vaga nas oitavas de uma das principais competições do futebol brasileiro. Esse é o contexto em que Ceará e Fortaleza irão se enfrentam pela 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto foi definido nesta sexta-feira (23), em sorteio da CBF.

Ceará x Fortaleza

A partida entra na galeria dos principais duelos da rivalidade centenária. E tudo é acrescido da presença dos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, um fato que amplia a dimensão da partida: os dois estão juntos na 1ª divisão nacional por três anos consecutivos.

No fim, a disputa chega para coroar o momento de ascensão cearense. Com acessos recentes, investimento estruturais e conquistas, o Estado atravessa um momento de apogeu, agora com mais um capítulo grandioso.

Em campo, Vovô e Leão duelam também por R$ 2,7 milhões em premiação e uma classificação às oitavas. É histórico antes mesmo da bola rolar. Pelo regulamento, serão duas partidas, com datas prévias em junho.