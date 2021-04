Ceará x Fortaleza na Copa do Brasil tem avaliação positiva dos presidentes; veja reações

Um sorteio que agitou as torcidas e bastidores do futebol cearense. Assim foi a definição dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (23), que colocou frente a frente os dois maiores clubes do Estado. Ceará e Fortaleza realizarão um Clássico-Rei histórico. Afinal de contas, o encontro será inédito no torneio.

Minutos após a definição do duelo, o Diário do Nordeste entrou em contato, por telefone, com Robinson de Castro, presidente do Ceará, e Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, para repercutir o sorteio.

Ao atender a ligação, o mandatário alvinegro até brincou. "Pensei que era o Marcelo (risos)". E avaliou o confronto.

Robinson de Castro Presidente do Ceará "Bom clássico. Valoriza o futebol cearense, ninguém viaja, não tem deslocamento, jogaremos as duas partidas no Castelão. É a primeira vez que teremos Clássico-Rei na Copa do Brasil, então valoriza ainda mais o futebol cearense, que já está em evidência, com dois times na Série A. É o único clássico desta fase da competição, e um campeonato particular dentro da Copa do Brasil. É disputa de gente grande"

A avaliação positiva também foi feita do lado tricolor. Ao atender a reportagem, o presidente Marcelo Paz afirmou que o sorteio foi bom para o clube.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Não esperava, mas achei bom. Vendo os possíveis adversários no outro pote, pegamos um time que temos totais argumentos para disputar e passar. Estamos vivendo um momento histórico no futebol cearense já há alguns anos, com os dois clubes em protagonismo regional e nacional, e esse clássico dá ainda mais luz a esse momento. Será mais uma página bonita na história".

Muita coisa em jogo

O duelo histórico terá muita coisa em jogo. Além de vaga nas oitavas da competição, vale também R$ 2,7 milhões como cotas para quem avançar. Sem contar, obviamente, no fato de eliminar o maior rival da disputa.

Todos esses elementos garantem um aspecto ainda mais especial para este duelo, que promete muitas emoções.