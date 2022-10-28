Com péssimo aproveitamento, treinador é demitido após deixar clube na zona de rebaixamento
Ceará e Fortaleza tem tabelas relativamente tranquilas nessa reta final de Brasileirão, mas eles próprios gostam de se complicar
Ano após ano, o Alvinegro repete os erros e a irregularidade, impedindo o clube de atingir objetivos mais altos
Sem Clebão, Jhon Vasquez, Diego Rigonato, com retorno de Erick, Ceará tem algumas opções diferentes para o ataque em duelo decisivo pela Sul-Americana
Dizer que "o mundo é um bola" é até um trocadilho se tratando de futebol, mas é impressionante como tudo gira muito rápido nesse esporte
Até quando vamos ter que dizer que o campeonato do Tricolor não é lá embaixo?
Centroavante alvinegro é, desde o ano passado, o jogador mais cobrado pelo torcedor
Com foco dividido em competições paralelas, nossos times não tem tido um bom início de Brasileirão
Independentemente do que ocorrer durante os 90 minutos, hoje é um dia especial para o futebol cearense e o torcedor tricolor
Com duas vitórias em dois jogos grandes, novo treinador do Alvinegro pode estar próximo da "virada de chave" que mencionou ao chegar no clube
Desde que o técnico argentino assumiu o comando do Tricolor, o time conquistou tudo que estava ao alcance
Centroavante argentino chegou com a credencial de maior contratação do futebol cearense e ainda não rendeu
Atacante teve momentos importantes e já está na história do clube
Mais uma vez, o time parisiense fica pelo caminho no sonho de conquistar a Europa
Com primeira partida da semifinal do Estadual acontecendo hoje, podemos ter novos heróis ou vilões surgindo
Se não for "vendido" ao torcedor e ao próprio time, como "salvador da pátria", acredito que o atacante pode ajudar a equipe