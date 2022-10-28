Diário do Nordeste
Daniel Rocha Comentarista esportivo da TV Verdes Mares, TV Diário, Verdinha, Diário do Nordeste e GE.globo/CE. Apaixonado por futebol
Ceará: Demissão de Lucho não surpreende e eu já sabia; veja vídeo

Com péssimo aproveitamento, treinador é demitido após deixar clube na zona de rebaixamento

Daniel Rocha 28 de Outubro de 2022
Pelo momento tenso, jogar sem torcida pode passar mais tranquilidade ao Ceará

Confira a Coluna desta sexta-feira (21)

Daniel Rocha 21 de Outubro de 2022
Os principais adversários de Ceará e Fortaleza nas últimas 10 rodadas são eles mesmos

Ceará e Fortaleza tem tabelas relativamente tranquilas nessa reta final de Brasileirão, mas eles próprios gostam de se complicar

Daniel Rocha 30 de Setembro de 2022
Ceará: a irritante regularidade em ser irregular

Ano após ano, o Alvinegro repete os erros e a irregularidade, impedindo o clube de atingir objetivos mais altos

Daniel Rocha 29 de Setembro de 2022
Ceará insiste em frustrar seu torcedor; assista comentário

Confira a coluna desta terça-feira (20)

Daniel Rocha 20 de Setembro de 2022
Lucho González deve mudar o esquema tático do Ceará? Veja análise

Confira a coluna desta quarta-feira (31)

Daniel Rocha 31 de Agosto de 2022
'Lucho González não tem o perfil que o Ceará precisa no momento'

Confira a coluna desta quarta-feira (24)

Daniel Rocha 24 de Agosto de 2022
Vídeo: veja as opções de Marquinhos Santos para o ataque do Ceará diante do São Paulo

Sem Clebão, Jhon Vasquez, Diego Rigonato, com retorno de Erick, Ceará tem algumas opções diferentes para o ataque em duelo decisivo pela Sul-Americana

Daniel Rocha 09 de Agosto de 2022
Marquinhos Santos e Vojvoda em reações distintas

Ceará e Fortaleza: como futebol é cíclico

Dizer que "o mundo é um bola" é até um trocadilho se tratando de futebol, mas é impressionante como tudo gira muito rápido nesse esporte

Daniel Rocha 15 de Junho de 2022

Fortaleza: passou da hora de sair da teoria e ir para a prática

Até quando vamos ter que dizer que o campeonato do Tricolor não é lá embaixo?

Daniel Rocha 23 de Maio de 2022
Ceará: por que a perseguição com Cléber é maior?

Centroavante alvinegro é, desde o ano passado, o jogador mais cobrado pelo torcedor

Daniel Rocha 12 de Maio de 2022
Ceará e Fortaleza: o que importa é a Série A

Com foco dividido em competições paralelas, nossos times não tem tido um bom início de Brasileirão

Daniel Rocha 02 de Maio de 2022
Fortaleza: o dia em que a história é mais importante que o futebol

Independentemente do que ocorrer durante os 90 minutos, hoje é um dia especial para o futebol cearense e o torcedor tricolor

Daniel Rocha 13 de Abril de 2022
Ceará: Dorival Júnior tem início promissor e aproxima Vovô da "virada de chave"

Com duas vitórias em dois jogos grandes, novo treinador do Alvinegro pode estar próximo da "virada de chave" que mencionou ao chegar no clube

Daniel Rocha 11 de Abril de 2022
Fortaleza: a incrível eficiência do time de Vojvoda

Desde que o técnico argentino assumiu o comando do Tricolor, o time conquistou tudo que estava ao alcance

Daniel Rocha 04 de Abril de 2022
Fortaleza: por que Romero ainda não conseguiu ser o que se esperava?

Centroavante argentino chegou com a credencial de maior contratação do futebol cearense e ainda não rendeu

Daniel Rocha 21 de Março de 2022
Opinião: Cléber é a esperança de gols do Ceará há 3 anos

Atacante teve momentos importantes e já está na história do clube

Daniel Rocha 17 de Março de 2022
Champions League: Real Madrid frustra os planos do PSG

Mais uma vez, o time parisiense fica pelo caminho no sonho de conquistar a Europa

Daniel Rocha 10 de Março de 2022
Clássico das cores: Fortaleza e Ferroviário começam a decidir vaga na final

Com primeira partida da semifinal do Estadual acontecendo hoje, podemos ter novos heróis ou vilões surgindo

Daniel Rocha 08 de Março de 2022
Ceará: não vendendo "gato por lebre", Dentinho pode ser bastante útil

Se não for "vendido" ao torcedor e ao próprio time, como "salvador da pátria", acredito que o atacante pode ajudar a equipe

Daniel Rocha 03 de Março de 2022
