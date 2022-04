Fortaleza: o dia em que a história é mais importante que o futebol

O dia 13/04/2022 amanheceu diferente para o torcedor do Fortaleza. Não é um dia comum. Longe disso.

O fato de encarar um adversário que certamente lhe será superior dentro de campo, é o que menos importa.

Para quem trabalha com futebol, apenas aprecia, quem vive dele ou só assiste um jogo aqui ou acolá do seu clube. Existem várias formas de "acompanhar" esse esporte.

Hoje, por exemplo, minha mãe (que não entende do assunto) me perguntou: "o Fortaleza vai jogar com o River Plate, na Argentina?", em uma indagação admirada.

É essa a sensação de quem é leigo diante de uma mudança tão grande de patamar que nossas equipes se encontram.

Infelizmente, nos estigmatizamos por más administrações que nunca estiveram a altura das nossas torcidas e acabamos conformados em nos "apequenar".

A realidade é outra. O trabalho agora é sério e profissional.

Para quem convive diariamente com as notícias, jogos, acompanha de perto, inclusive, trabalha com isso, é um dia a se comemorar.

Ninguém gosta (ou pelo menos, quem eu convivo no ramo) de cobrir jogo "que não vale nada", ou partidas de pouco apelo.

Os grandes eventos que marcam a carreira. É por momentos como esse que nos preparamos para chegar.

E o torcedor tricolor? Aquele que passou 8 anos sofrendo na Série C, mas sem nunca deixar de apoiar o clube.

Esse, mais do que qualquer um, tem todo o direito de viajar e fazer uma festa de "Copa do mundo", em Buenos Aires.

Para os que não tem condições, mas amam o clube da mesma forma, pela TV e pelo Rádio, o sentimento é o mesmo. Só ele sabe o peso que carregou e que agora pode celebrar.

Esse texto é uma forma de expressar o quanto para todos os tipos de "amantes da bola", hoje é um dia diferente.

Não importa o resultado em campo, se surpreender, melhor ainda, mas como é bom ir nos acostumando com as marcas históricas, assim como o Ceará, ontem, se tornou o primeiro clube cearense a vencer em outro país.

Hoje nós vamos apreciar um River Plate x Fortaleza, no Monumental de Nuñez, pela Libertadores da América.

E não se enganem. É "novidade" agora, mas em alguns anos, vamos estar acostumados com as tais competições internacionais.