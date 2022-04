Vitória do Ceará contra o La Guaira na Venezuela quebra marcas históricas

O Ceará conquistou a 1ª vitória como visitante de um time cearense em competições internacionais nesta terça-feira (12) ao vencer o La Guaira por 2 a 0, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

A vitória foi construída com gols de Vina e Lima. O camisa 29 do Alvinegro, inclusive, foi o autor do 1° gol cearense marcado fora do país em competições internacionais. Entre 2020 e 2021, com participações de Ceará e Fortaleza, nenhuma equipe conseguiu marcar gols atuando como visitante.

Até o final da fase de grupos das competições da Conmebol deste ano, Ceará e Fortaleza atuarão mais cinco vezes fora do país, com oportunidade de melhorar o desempenho como visitante.

Primeiro triunfo nordestino na Venezuela

Para além das marcas históricas quebradas em âmbito local, a vitória cearense na Venezuela foi a 1ª de um clube nordestino. Até o duelo desta terça-feira (12), contra o La Guaira, seis equipes da região entraram em campo país situado na costa norte da América do Sul, com cinco empates e uma derrota.

Cearenses como visitante em competições internacionais

Corinthians 2 x 2 Ceará (Copa Conmebol - 1995)

São Paulo 3 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana - 2011)

Independiente 1 x 0 Fortaleza (Copa Sul-Americana - 2020)

Arsenal de Sarandí 0 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana - 2021)

Bolívar 0 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana - 2021)

Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana - 2021)

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará (Copa Sul-Americana - 2022)