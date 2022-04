Ceará brilha na Venezuela, vence La Guaira e se isola na liderança do Grupo G da Sul-Americana

O Ceará venceu o La Guaira nesta terça-feira (12) por 2 a 0, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, em duelo válido pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Vina e Lima marcaram os gols da partida.

A vitória mantém o Vovô isolado na liderança do Grupo G, com seis pontos em duas partidas. Na próxima rodada, a equipe de Dorival Júnior enfrenta o General Caballero, no Paraguai. A partida está marcada para 26 de abril (terça-feira).

Veja os gols do Ceará

1º gol (Vina)

🔥 Um 𝙜𝙤𝙡𝙖𝙘̧𝙤 para ficar na história!



👴⚽ Contra o @DvoLaGuaira, Vina acertou no ângulo e marcou o primeiro gol do @CearaSC fora do Brasil.



🏆 É o Vozão na CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/bPoEfSyLlt — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 13, 2022

2º gol (Lima)

🔥 Mais um belo gol do @CearaSC na CONMEBOL #Sudamericana!



⚽ Lima recebeu na entrada da grande área, girou com categoria e anotou o segundo na vitória por 2-0 sobre o @DvoLaGuaira. #GrandeConquista pic.twitter.com/rVlpXR2cg8 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 13, 2022

O jogo

Avassalador nos 15 minutos iniciais, o Ceará marcou duas vezes, com Vina e Lima, aos 6 e aos 9 minutos do 1° tempo, e abriu vantagem na Venezuela.

A vitória parcial deu tranquilidade ao time de Dorival Júnior para controlar a partida, com imposição física e um sistema defensivo impecável, sem deixar espaço para os venezuelanos aproveitarem.

Legenda: Ceará venceu com grande atuação do 1º tempo e administração do resultado na etapa final Foto: Staff Images/Conmebol

O placar poderia ter sido ampliado no 1° tempo, com Michel Macedo e Vina. O lateral-direito parou em Olses, goleiro do La Guaira, enquanto o camisa 29 isolou o arremate, após receber de Richardson.

A equipe venezuelana, por sua vez, pouco produziu, arrematando apenas duas vezes, nenhuma na direção do gol.

Segundo tempo

O La Guaira mudou a postura no 2° tempo e passou a ameaçar o Ceará, mesmo pecando nas finalizações. A equipe de Dorival Júnior encontrou dificuldades para ser propositivo a medida em que o time venezuelano subiu a linha de marcação.

No momento em que conseguiu atravessar a defesa do La Guaira no 2° tempo, o atacante Erick saiu cara a cara com Olses, driblou, mas finalizou na trave, desperdiçando uma chance inacreditável de ampliar o marcador.

Após o gol perdido, Ovalle e Cumaná arriscaram de fora da área, mas não conseguiram diminuir a vantagem alvinegra na partida. O time cearense administrou o resultado e saiu da Venezuela com os três pontos.