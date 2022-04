Ceará: Dorival Júnior tem início promissor e aproxima Vovô da "virada de chave"

Ao chegar no Ceará, Dorival Júnior falou que acreditava ver o time treinado por Tiago Nunes, próximo de uma "virada de chave".

Pelo fato de estar criando e produzindo chances, faltava "apenas" o detalhe de botar a bola para dentro e passar a vencer os compromissos decisivos.

E com duas vitórias, em competições distintas, contra adversários de grande porte, essa virada pode estar realmente ocorrendo.

Confesso que no primeiro jogo, diante do Independiente, a atuação em si não me agradou. Futebol ainda precário, pouca inspiração.

Porém, a capacidade de virar um jogo, frente a o adversário de maior tradição na América do Sul (Heptacampeão da Libertadores), já foi um ponto importante.

E por uma competição de tiro curto, que só passa o primeiro de cada grupo, às vezes é mais interessante vencer do que propriamente jogar bem.

Sem falar que foram apenas 5 treinamentos antes da estreia.

Já na segunda e última partida, diante do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira e fortíssimo em seus domínios, pudemos detectar mais o "dedo do treinador".

Dessa vez, os 3 volantes faziam sentido. Era preciso marcar bem, mas também teria que jogar. Só se defender, provavelmente, não daria certo.

O time de Dorival "engoliu" o adversário. Foi superior durante toda a partida. Jogou e não deixou jogar. Estratégia perfeitamente executada.

Mentalmente, o time que após as eliminações precoces no início da temporada, andava com a credibilidade abalada, pode estar muito próximo da tal da "virada de chavinha", e passar a ter cada vez mais confiança.

É muito cedo, é claro. Amostragem pouca, tanto para o bem como para o mal.

Mas, a forma e o impacto dessas duas vitórias nos dois primeiros jogos à frente do Ceará, trazem ao torcedor uma expectativa de maiores pretensões na temporada.