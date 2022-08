O Ceará anunciou Lucho González como técnico na noite desta quarta-feira (24), para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O novo treinador do Vozão chega com a missão de comandar o clube nas 15 rodadas restantes na elite. O Alvinegro é o 15º colocado com 26 pontos.

