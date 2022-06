Ceará e Fortaleza: como futebol é cíclico

Uma das coisas que mais me fascina no futebol é a capacidade de gerar "plot twists" com tanta facilidade.

Trazendo a expressão para o português, seria a grande quantidade de reviravoltas que ele nos proporciona.

No início do ano víamos um Fortaleza dominante, ganhando tudo que tinha pela frente, mesmo que não tivesse o brilho da temporada passada. Do outro lado tinha um Ceará que amargava vexames, sendo um deles, histórico, ao cair nas quartas do estadual para o modesto Iguatu.

Enquanto um vivia o sonho de disputar uma Libertadores e fazendo frente a grandes equipes do continente, o outro colecionando frustrações que culminaram na demissão de seu treinador, na época, Tiago Nunes.

Passados aproximadamente 2 meses após essas situações, hoje o Ceará é uma equipe que passa muito mais segurança e confiança para um futuro agradável.

O Fortaleza amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro e o torcedor não sente firmeza em uma reação. Vojvoda não é mais um Deus intocável. O Leão encara o Avaí nesta quinta-feira e não existe um otimismo para a partida.

Já o Alvinegro enfrenta logo mais o Atlético-MG, um dos candidatos ao título, e há um clima de positividade ao redor do confronto.

O torcedor tricolor protestou veementemente ao final da última partida, colocando alguns jogadores "contra a parede".

O do Vovô, que há alguns dias pedia a saída do presidente, foi ao treino aberto incentivar e "abraçar" o novo comandante, Marquinhos Santos.

As verdades de hoje não são as mesmas de amanhã. Gosto muito da frase: "no futebol não existem verdades que durem mais que 24 horas".

São verdades que constantemente mudam, e ao mudarem, se comprovam exatamente como verídicas.

Basta um jogo, um resultado, um ato, para tudo mudar, seja para o bem ou para o mal.

A verdade de hoje é essa. Aguardemos quais serão as próximas.