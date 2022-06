Com presença do torcedor, Ceará finaliza preparação para enfrentar Atlético-MG; veja fotos

O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a presença do torcedor, o elenco alvinegro realizou treino-tático.

Regularizado nesta terça-feira (14), Marquinhos Santos promoveu alterações no provável time que vai a campo contra os mineiros. Vale ressaltar que o treinador não terá João Ricardo e Bruno Pacheco à disposição.

O comandante alvinegro deve escalar o Ceará na sua estreia com: Vinícius Machado; Michel Macedo (Nino Paraíba), Messias, Gabriel Lacerda (Luiz Otávio) e Victor Luis; Richard Coelho, Fernando Sobral e Richardson; Mendoza, Vina e Erick (Cléber).

Legenda: O atacante Cléber pode figurar na equipe titular do Ceará contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Recepção do torcedor

Ao término do treino, o elenco alvinegro se dirigiu aos torcedores em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, e os saudou pelo apoio.

Os treinos abertos tem sido uma alternativa do Ceará para aproximar clube e torcedores. Somente no mês de junho, a diretoria promoveu dois treinamentos com a presença da torcida.

Legenda: Jogadores do Ceará cumprimentam torcedores presentes em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu Foto: Thiago Gadelha / SVM