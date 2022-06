Ceará e FCF enviam ofício à CBF relatando erros de arbitragem em jogo contra o Goiás

O Ceará Sporting Club e a Federação Cearense de Futebol (FCF) encaminharam à CBF um ofício relatando erros de arbitragem reclamados pelo clube na partida contra o Goiás, no último domingo (12), que terminou em 1 a 1.

O jogo teve arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa / RJ) e Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) (árbitro de vídeo).

Na partida em questão, dois lances são reclamados. O primeiro deles foi o que resultou em pênalti e expulsão do atleta Bruno Pacheco. O Goiás chegou à igualdade no placar após cobrança da penalidade.

O segundo é um possível pênalti nem sequer chamado pelo VAR para conferência em cima do atleta Mendoza, ao final da partida. Ele foi segurado pelo defensor do Goiás dentro da área.

Legenda: Com o empate, ambas as equipes somam 14 pontos na tabela do Brasileirão de 2022 Foto: Fausto Filho / CSC

CBF reconheceu erro contra o Fortaleza

Também contra o Goiás e curiosamente com arbitragem de um trio carioca, outro time cearense também foi reconhecidamente prejudicado. A CBF, através de carta escrita pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, admitiu que o árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) errou ao não marcar pênalti em Yago Pikachu.

Em razão disso, o juiz foi afastado para um programa de aperfeiçoamento (reciclagem) criado dentro da CBF e ficará de fora das próximas partidas.