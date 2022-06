Everton Cebolinha pode ser contratado pelo Flamengo; veja quanto Fortaleza lucrará

Jornais portugueses dão como certa a ida de Everton Cebolinha para o Flamengo. O atacante do Benfica tem sido especulado no time carioca e as negociações giram entre 14 e 16 milhões de euros. A equipe rubro-negra ofereceu dois milhões a menos que o pedido pelas Águias.

Os periódicos RM Cofina, A Bola e Record informam que as negociações estão travadas, mas devem avançar. Atacante do Benfica, o cearense de 26 anos foi adquirido pelo Benfica em 2020. O clube pagou 20 milhões de euros (R$ 127,6 mi). Everton tem contrato por cinco temporadas com o clube, além de 150 milhões de euros (R$ 965 milhões) em multa.

O técnico Dorival Júnior já teria dado aval para a chegada do jogador. Isso com uma possível saída de Bruno Henrique, que deve ir para o Fenerbahçe, atual time comandado por Jorge Jesus, ex-técnico rubro-negro.

Na temporada 2021/22, o jogador fez 47 jogos vestindo a camisa encarnada. Ao todo, soma 7 gols marcados e 7 assistências. Revelado no Fortaleza, Everton atuou pelo Grêmio por oito anos e depois seguiu para o clube português. O atacante também tem passagens pela Seleção Brasileira.

Legenda: Fortaleza e Grêmio podem receber valores por venda do jogador ao Flamengo. Foto: Reprodução

FORTALEZA DE OLHO

Ao ser vendido pelo Grêmio ao Benfica, o Fortaleza recebeu cerca de R$ 9,5 milhões de reais. No acordo, ficou estabelecido que o Leão tem direito a 1,6% em caso de futura venda do atacante, além de 0,63% como clube formador.

GRÊMIO ATENTO

O Grêmio ficou com 20% de uma futura transferência, mas isso ocorrerá apenas se o Benfica vender o passe do jogador por um valor acima de outro estipulado. Caso seja vendido, por exemplo, por 30 mi, o tricolor receberia 2 mi de euros. A questão é que o time carioca e o português negociam um valor abaixo. Assim, o Grêmio receberia o valor do mecanismo de solidariedade da FIFA, pago aos clubes formadores.

