Fortaleza de olho em negociação do Flamengo por Everton Cebolinha; veja valor que o Leão ganharia

O Flamengo voltou a demonstrar interesse no atacante cearense Everton Cebolinha e deve fazer uma proposta milionário para o Benfica (POR), de acordo com o jornal Record, de Portugal. A negociação interessa diretamente o Fortaleza, já que o clube cearense tem 1,6% dos direitos econômicos dele e 0,6% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Segundo o jornal, a proposta do Flamengo é de R$ 77 milhões, o que representaria cerca de R$ 1,5 milhões para os cofres do Tricolor de Aço.

Momento

Em Portugal, Everton Cebolinha não conseguiu se destacar com a camisa encarnada. Em 47 jogos, foram 7 gols e 7 assistências pelo Benfica, em números do site ogol. Por isso, seu nome sempre foi alvo de especulação desde o ano passado, com o próprio Flamengo sondando o Benfica pelo jogador.

A negociação pode ser concretizada, já que os Encarnados recuperar o investimento de 20 milhões de Euros, 5 milhões a menos que a proposta do Flamengo.

Além do Rubro-Negro carioca, o Botafogo sondou o Benfica recentemente sobre o jogador cearense.