Flamengo busca contratação de Everton Cebolinha e tenta acerto com Benfica

O Flamengo tem um alvo definido no mercado para complementar o elenco de 2022: o atacante cearense Éverton Cebolinha, do Benfica-POR. O clube busca viabilizar a contratação após pedido do técnico português Paulo Sousa, que solicitou a chegada do reforço. A informação é do ge.

O atleta de 25 anos foi comprado pelo time europeu junto ao Grêmio, em 2020, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Tido como grande reforço, perdeu espaço sob o comando de Jorge Jesus e deixou de figurar nas convocações da Seleção Brasileira para as partidas oficiais.

A possibilidade de receber maior holofote nacional no ano da Copa do Mundo do Catar anima o jogador. Assim, a cúpula rubro-negra monitora a situação e tem uma estratégia: conseguir o empréstimo por uma temporada, com o atacante oferecendo uma renovação ao Benfica.

O vínculo contratual é até 2025, mas o staff do jogador aceitaria ampliar de cortesia para dezembro de 2026 como forma de oferecer uma ganho ao Benfica e facilitar a liberação. Apesar disso, a contratação é tida como difícil, principalmente pelo investimento inicial do time português.

Revelado na base do Fortaleza, Éverton atuou em 36 partidas pelo Benfica na temporada 2021-2022 e marcou seis gols. As principais características são a velocidade, o 1x1 e a finalização.