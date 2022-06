Time 'esculhambado': Dorival ouve conselho 'sincerão' de Mano após derrota contra o Flamengo

O novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior, estreou com derrota para o Internacional em partida realizada na noite deste sábado (11) em Porto Alegre, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wanderson marcou duas vezes para o Colorado e Pedro Henrique o terceiro. Andreas Pereira descontou para o rubronegro carioca.

Conversa flagrada

Mas o que chamou atenção mesmo foi a conversa de pós-jogo entre Dorival e o técnico Mano Menezes. Ao pé do ouvido, em conversa flagrada pelas câmeras do estádio, o ex-técnico do Ceará ouviu um conselho "sincerão" do ex-treinador da Seleção Brasileira.

“Dá para melhorar. O meu (time) estava esculhambado e deu”, disse o técnico colorado.

Veja momento da conversa de Mano e Dorival

Zona de rebaixamento

A derrota do Flamengo, a terceira seguida, coloca o time em situação de perigo na tabela, tendo em vista a zona de rebaixamento. O time ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos, e pode adentrar à zona perigosa, caso não vença na próxima rodada.

O próximo jogo do rubronegro será contra o Cuiabá, dia 15/06, às 20h30 no Estádio Maracanã.