Goiás x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Goiás neste domingo (12), às 16h, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto ocorre na Serrinha, em Goiânia, e pode consolidar bom momento do Vozão após grande vitória fora de casa contra o América/MG no meio de semana.

O duelo tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, Rádio Verdinha AM 810, do canal Premiere e tempo real do Diário do Nordeste.

Melhor Visitante

O Vozão conta com um retrospecto positivo fora de casa para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e colar no G-8 da Série A do Brasileiro. Dos 13 pontos conquistados na Série A, 11 foram como visitante: Palmeiras (3x2), Santos (0x0), São Paulo (2x2), Fortaleza (1x0) e América/MG (2x0), fazendo assim, o Vovô como melhor visitante da Série A.

Em 13º com 13 pontos, o Vozão está a 4 pontos do 4º colocado, o Atlético Mineiro, e a missão é se aproximar do pelotão de cima do campeonato.

>Veja classificação e tabela atualizada da Série A

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Que horas começa Goiás x Ceará

O jogo tem início às 16h deste domingo (12)

Onde assistir à Goiás x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, da TV Verdes Mares (TV Globo no Ceará), além da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Escalações de Goiás x Ceará (prováveis)

Goiás: Tadeu; Sidnei, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio Vinícius, Matheus Sales, Elvis e Danilo Barcelos; Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lacerda, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Matheus Peixoto. Técnico: Pedro Sotero (interino)

Palpites para o jogo

inter@

Como chega o Vozão

Se o Ceará chega empolgado pela atuação diante do América, com grande atuação coletiva e de Mendoza, por outro lado, perdeu seu treinador, Dorival Júnior, que fazia um grande trabalho, mas aceitou proposta do Flamengo.

Sem tempo hábil para que um novo treinador fosse regularizado até sexta-feira e comandasse o time diante do Verdão, o auxiliar técnico Pedro Sotero, que também vai deixar o Alvinegro, comandará o time.

E para o duelo, o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Rodrigo Lindoso completaram a série de três cartões amarelos e desfalcam o Vovô. Assim, Michel Macedo e Fernando Sobral devem ser os substitutos.

No Goiás

O time esmeraldino vem em boa fase na Série A e conquistou 4 pontos fora de casa nas últimas duas rodadas, ao vencer o Botafogo (2x1) e empatar com o Fortaleza (1x1). O Verdão tem a mesma pontuação do Ceará: 13 pontos.

Para o duelo com o Ceará, o Goiás terá o retorno dos meio-campistas Elvis e Caio Vinícius, mas o técnico Jair Ventura não terá os laterais Hugo e Juan, o meio-campista Matheusinho e o meia-atacante Dadá Belmonte à disposição.

Goiás x Ceará | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Serrinha, em Goiânia (GO).

Data/Horário: 12 de junho de 2022, às 16h.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) - RJ

Assistente 1: Michael Correia - RJ

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone - RJ

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ