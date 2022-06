Ceará faz treino aberto para torcida nesta terça-feira no Vovozão

O Ceará vai receber a torcida no treinamento desta terça-feira (14), véspera do jogo diante do Atlético/MG pela Série A do Brasileiro. A atividade marca o primeiro treino do novo técnico, Marquinhos Santos, com a torcida podendo apoiar e acompanhar as atividades no Centro de Treinamento, em Porangabuçu à partir das 18 horas.

Terça-feira (14/05), a partir das 18h, vai ter treino aberto pra Nação Alvinegra apoiar o Vovô na preparação para o jogo contra o Atletico.#Ceará #Vozão pic.twitter.com/vbYT0Tx8av — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 13, 2022

Próximo jogo

O Alvinegro enfrenta o Atlético na quarta-feira (15), em jogo pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

Na Tabela

O Vozão vive um bom momento na temporada, invicto já 7 jogos no Brasileirão, em 12º lugar na tabela. Em dois jogos fora de casa seguidos, o Vovô venceu o América/MG por 2 a 0 na quarta-feira, no último jogo de Dorival Júnior no comando, e empatou em 1 a 1 com o Goiás, com Pedro Sotero dirindo o Ceará interinamente no último domingo.