Ceará contrata Marquinhos Santos como novo treinador

O Ceará já tem novo técnico. Marquinhos Santos será o treinador do Alvinegro para o restante da temporada 2022. O acerto ocorreu neste domingo (12), e o anúncio oficial já foi feito. Ele terá a missão de substituir Dorival Júnior, que deixou o comando da equipe após acertar com o Flamengo na última quinta-feira (9). O contrato do novo comandante é até o fim do ano.

O acerto aconteceu após a diretoria alvinegra ampliar o leque na busca por um comandante. Marquinhos Santos estava sem clube desde que deixou o América-MG, no dia 11 de abril. Ele chega junto do auxiliar Edson Borges.

Natural de Santos (SP), Marquinhos Santos tem 43 anos e acumula passagens por Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento, Juventude, Chapecoense e América-MG.

Ele fez dois bons trabalhos recentes, em Juventude e América-MG. Com o time mineiro, conseguiu inclusive classificação para disputar a Libertadores deste ano.

No jogo deste domingo (12), no empate em 1 a 1 contra o Goiás, o Ceará foi comandado pelo auxiliar-técnico Pedro Sotero. O Vovô vem de uma importante vitória fora de casa contra o América Mineiro, na última quarta-feira (8).

Desempenho na Série A

Com o seu antigo treinador, o Ceará conseguiu resultados expressivos na Série A e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

O novo treinador irá assumir o Vovô na 12ª colocação, com 13 pontos conquistados.

No comando de Dorival, o time alvinegro adotou o esquema de três volantes e recuperou a confiança de peças importantes do elenco. Assim, construiu uma identidade tática e um padrão de rendimento. No intervalo de tempo, somou 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em aproveitamento de 62,9%.