Flamengo oficializa contratação de técnico Dorival Júnior, ex-Ceará

A diretoria do Flamengo oficializou nesta sexta-feira (10) a contratação do técnico Dorival Júnior. O profissional de 60 anos estava no Ceará e rescindiu contrato para fechar com o clube carioca até dezembro de 2022.

O treinador chega para substituir o português Paulo Sousa, demitido na última quinta (9). A gestão rubro-negra apostou na mudança do trabalho para recuperar o clube na temporada, com disputa da Série A, Libertadores e Copa do Brasil.

Histórico no Flamengo

Dorival teve duas passagens pelo Flamengo na carreira. A primeira foi em 2012, quando terminiou o Brasileirão na 12ª posição e terminou desligado no início de 2013. Depois, retornou em 2018, quando foi vice-campeão brasileiro. Apesar do desempenho, a entrada de uma nova gestão definiu a saída do comandante.

O Diário do Nordeste apurou que a opção pela saída do Ceará foi "motivada pelo coração". Dorival acreditava que podia contribuir com o Flamengo, que enfrenta uma crise técnica e está na 14ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos.