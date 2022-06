Ceará tem Enderson Moreira como favorito para substituir Dorival Júnior

O Ceará já tem um nome favorito para assumir o comando técnico após a saída de Dorival Júnior para o Flamengo: o Diário do Nordeste apurou que a bola da vez é Enderson Moreira, que está sem clube desde o dia 11 de fevereiro, quando deixou o Botafogo.

A reportagem apurou que a situação contratual ainda não está fechada, mas o nome de Enderson é o favorito do momento.

A cúpula do Departamento de Futebol do Ceará, que estava em Belo Horizonte após a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG quando foi comunicada por Dorival Júnior da saída, foi pega de surpresa com a decisão. O clube não esperava um rompimento de trabalho agora.

Porém, a partir do momento que Dorival aceitou a proposta do Flamengo, os dirigentes alvinegro trabalham com agilidade para acertar com um substituto. Enderson é bem avaliado pela diretoria do Vovô, até pelas passagens anteriores.

Ele já comandou o Ceará em duas ocasiões: em 2019, na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2020, antes da pandemia da Covid-19. Porém, naquela ocasião, acabou deixando o clube para ir ao Cruzeiro.

A intenção do Ceará sempre foi de anunciar a saída de Dorival junto ao acerto com o novo técnico, e é provável que esta oficialização ocorra já nesta sexta-feira (10). Por estar sem clube, o acerto com Enderson deve ocorrer sem grandes dificuldades.

Assim, Enderson deve acompanhar o Ceará em Goiânia, onde o Vovô enfrentará o Goiás, às 16 horas deste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão.

CARREIRA

Legenda: Enderson Moreira deixou o Ceará em outubro Foto: Foto: JL Rosa / SVM

Enderson Moreira teve o Botafogo como último trabalho na carreira. Ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube em 2021, mas acabou saindo no início deste ano Brasileirão após a compra do clube pelo investidor John Textor.

O mineiro de 50 anos tem passagens ainda por América-MG, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Fortaleza.

Caso feche contrato com o Vovô, será a 3ª passagem de Enderson por Porangabuçu.