Dorival diz a elenco do Ceará que ouviu o coração ao aceitar proposta do Flamengo

A saída do técnico Dorival Júnior do Ceará pegou todos no clube alvinegro, com o treinador aceitando proposta do Flamengo nesta quinta-feira (9). E o repórter André Almeida, do Sistema Verdes Mares, revelou os bastidores da despedida do técnico ao elenco do Ceará.

O treinador do Ceará afirmou ao elenco que seguiu o coração, por ter saído do clube carioca em 2018, tendo um trabalho interrompido por uma nova gestão.

"O Dorival disse ao elenco do Ceará que seguiu o coração. Este foi o sentimento desde a última saída dele do Flamengo. No discurso dele tinha uma questão pessoal. Era um objetivo de carreira chegar ao Flamengo novamente. Não se sabia se ocorreria em 1 ano, dois anos, e aconteceu em 3 meses. Esta questão pessoal foi muito clara", declarou André Almeida, em participação no programa Jogada 2º tempo

Em seguida, André deu mais detalhes sobre as motivações em assumir o Fla e deixar o Ceará.

"Outro aspecto importante no momento da despedida foi a confiança do Dorival em dar certo no Flamengo. Pelo perfil dele, o Dorival afirmou que é capaz de dar certo, pela gestão de elenco. Ele conhece o clube, sabe dos problemas que vai encontrar, e acredita ser alguém capaz de agregar todos, na união para que os problemas internos sejam resolvidos. Enfim, por esta gestão de elenco, por já ter trabalhado lá, o Dorival acredita que vai ser o cara que vai ajudar no momento".

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte