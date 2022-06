Ceará não foca só em Enderson Moreira e amplia o leque na busca por treinador

No dinamismo do mercado do futebol, em poucas horas, muitas coisas podem acontecer. Como o Diário do Nordeste antecipou, Enderson Moreira era o favorito para substituir Dorival Júnior no Ceará. Porém, Enderson não é o único foco do Alvinegro no momento. O nome do treinador perdeu força nas últimas horas e o Alvinegro ampliou o leque na busca por um novo técnico.

Enderson era a bola da vez e chegou a avançar nas conversas com a diretoria alvinegra, que avaliou positiviamente o nome do mineiro de 50 anos. Porém, nas redes sociais, houve uma grande manifestação negativa entre torcedores alvinegros. A possibilidade de iniciar um trabalho já com desgaste não foi vista com bons olhos. A situação não é descartada, mas esfriou.

O Ceará também sondou dois outros treinadores: Abel Braga e Fábio Carille, mas os dois sinalizaram inicialmente que não querem assumir nenhum time no Brasil no momento. Ambos querem trabalhar fora do país e estão descartados.

Anteriormente, houve ainda cogitação de Gustavo Morínigo, do Coritiba, mas esta possibilidade não avançou e o treinador afirmou, na última quinta-feira (9), após o jogo contra o São Paulo, que não tem intenção de deixar o time paranaense no momento.

Com isso, o Departamento de Futebol do Alvinegro ampliou o leque. Outras possibilidades estão na mesa e não são descartadas, como o nome de Marquinhos Santos.

A diretoria do Ceará contactou Sylvinho, mas o ex-técnico do Corinthians tem compromissos na Europa e afirmou não estar disponível no momento. Além dele, Odair Hellmann, que comanda o Al-Wasl (ARA), também foi contactado, mas não tem planos para retornar ao Brasil no momento. Os dois estão descartados.

A diretoria trabalha com agilidade, mas também assertividade. Há cautela para escolher o nome correto. A intenção é de anúncio o mais rápido possível.