Ceará não avança contatos com Abel Braga e Fábio Carille e segue busca de novo técnico

A diretoria do Ceará segue em busca de um novo técnico no mercado para substituir Dorival Júnior, que acertou com o Flamengo, e sondou a situação de três nomes, mas recebeu recusas no contato. Além do paraguaio Gustavo Morínigo, do Coritiba, o repórter Déo Luís, da Rádio Verdinha, revelou que Fábio Carille e Abel Braga também recuaram.

O primeiro profissional pretende cumprir o contrato junto ao Coxa. Os demais, que estão desempregados após trabalhos recentes, ressaltaram o desejo de trabalhar no futebol do exterior.

Assim, a gestão alvinegra parte para mais alternativas. Um dos nomes com força nos bastidores é o Enderson Moreira, que teve duas passagens: em 2019, na Série A do Brasileiro, e em 2020, antes da pandemia da Covid-19. No entanto, naquela, deixou o time para assumir o Cruzeiro, na Série B.

A intenção é anunciar a saída de Dorival junto ao acerto com o novo técnico, que pode ser oficializado nesta sexta (10).

CARREIRA

Legenda: Enderson Moreira deixou o Ceará em outubro Foto: Foto: JL Rosa / SVM

Enderson Moreira teve o Botafogo como último trabalho na carreira. Ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube em 2021, mas acabou saindo no início deste ano Brasileirão após a compra do clube pelo investidor John Textor.

O mineiro de 50 anos tem passagens ainda por América-MG, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Fortaleza.

Caso feche contrato com o Vovô, será a 3ª passagem de Enderson por Porangabuçu.