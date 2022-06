Ceará não terá João Ricardo e Bruno Pacheco contra o Atlético-MG

O Ceará Sporting Club ten dois desfalques importantes para enfrentar o Atlético-MG na quarta-feira (15), às 19h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. Por conta de suspensão, o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco são ausências confirmadas para a partida.

No empate diante do Goiás, domingo (12), o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA) aplicou cartão amarelo ao arqueiro por retardar o andamento do jogo. Já o defensor foi expulso com vermelho direto após lance polêmico: dividida com o lateral Maguinho que resultou em pênalti e gol na igualdade de 1 a 1.

Para além da dupla, a equipe alvinegra ainda pode ter baixas no departamento médico. No momento, o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o meia Lima estão em tratamento no DM.

A partida contra o Atlético-MG marca a estreia de Marquinhos Santos no Vovô. O profissional foi anunciado como novo técnico para substituir Dorival Júnior, que se transferiu para o Flamengo.

Leia mais André Almeida Análise: Ceará tem empate de copo meio cheio e meio vazio contra o Goiás