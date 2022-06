Marquinhos Santos comandará primeiro treino no Ceará nesta terça-feira e deve estrear contra o Galo

Contratado pelo Ceará, Marquinhos Santos já tem desembarque agendado na capital cearense. O no início da trde desta terça-feira (14) para assumir como novo técnico do clube. O treinador já tem, inclusive, previsão para estrear na quarta-feira (15), contra o Atlético-MG.

No primeiro dia de clube, Marquinhos já comandará também o primeiro treinamento, no CT de Porangabuçu. A programação inicial prevê que ele conhecerá as instalações da sede do clube, terá reunião com os membros do Departamento de Futebol e contato inicial com o grupo de atletas.

Na sequência, estará em campo, na atividade de preparação para enfrentar o Galo. A apresentação oficial dele à imprensa ocorrerá após o treinamento.

O Departamento de Futebol do Vovô, inclusive, já trabalha nos bastidores para regularizar o treinador. A expectativa é que toda a parte burocrática seja resolvida para que ele tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes das 19 horas desta terça-feira (14), para, assim, estar à beira do campo contra o time mineiro.

O Ceará enfrenta o Atlético-MG às 19 horas desta quarta-feira (15), na Arena Castelão, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o Vovô está na 12ª colocação, enquanto o Galo é o 6º colocado, com 17 pontos.