Bastidores: motivos do Ceará para contratar Marquinhos Santos e primeiras impressões do técnico

O Ceará acertou a contratação do técnico Marquinhos Santos para a sequência de 2022. A diretoria alvinegra entrou em contato logo após após o empate com o Goiás, na noite de domingo (12), e recebeu o "sim" em rápido acordo, com prontidão. O contrato foi firmado até o fim de 2022.

O Diário do Nordeste apurou que o nome era parte de uma lista analisada pela cúpula alvinegra. Dos critérios adotados, o foco era a manutenção do trabalho anterior, com um padrão tático e atletas em ascensão. As tarefas foram entendidas por Marquinhos, que tem perfil que favorece o processo.

Motivos do Ceará para contratar Marquinhos Santos

Repertório tático: facilidade de continuidade de um trabalho desenvolvido. Gestão do elenco: referência em contato com atletas e manutenção da união. Histórico recente: em ascensão na carreira, com bons resultados em América-MG e Juventude. Ambição profissional: acredita no potencial do clube para evolução na Série A.

É um profissional jovem (43 anos) com repertório de esquema e uma predisposição ofensiva de alta transição. Essas características se encaixam com as peças disponíveis no plantel. Além disso, a gestão recebeu grandes referências sobre a gestão de grupo desenvolvida pela nova comissão técnica, ponto fundamental.

Robinson de Castro Presidente do Ceará “Marquinhos Santos é um bom treinador, com bons trabalhos. Tivemos indicações sobre o trabalho com o elenco, de união dos jogadores, isso é importante”.

O último trabalho foi no América-MG, contratado em outubro de 2021. No período, fez a melhor campanha da história do Coelho no Brasileirão, com a 8ª posição e a vaga inédita na Libertadores. Na participação internacional, classificou a equipe da preliminar para a fase de grupos, sendo desligado em abril.

A chegada na capital cearense será na próxima terça-feira (14). O treinador chega com um auxiliar técnico e um analista de desempenho na comissão. A gestão também acertou a contratação do preparador físico Edy Carlos, que atuou no Ceará em passagem anterior sob o comando de Enderson Moreira.

Legenda: O preparador físico Edy Carlos teve passagem pelo Ceará em temporadas anteriores Foto: Thiago Gadelha / SVM

Primeiras impressões de Marquinhos Santos

Nas conversas iniciais com o departamento de futebol do Ceará, Marquinhos Santos revelou que estava acompanhando os jogos da equipe durante a temporada de 2022. O profissional ressaltou também que acredita no nível técnico do elenco, diante do desempenho nas competições do ano.

O comandante acredita que o grupo é qualificado e pode brigar por mais no Brasileirão, com ajustes internos e a manutenção do desempenho. Há um diagnóstico prévio individual dos jogadores, que será ampliado com os treinos em Porangabuçu. O comandante teve o aval positivo dos jogadores.