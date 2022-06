Em bom momento, Ceará vive sequência invicta na temporada; veja retrospecto

O Ceará chegou ao 10° jogo de invencibilidade ao empatar com o Goiás neste domingo (12), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pelo Campeonato Brasileiro. No período, a equipe alvinegra soma cinco vitórias e cinco empates, entre jogos da Série A, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

A sequência invicta aconteceu no momento decisivo do Ceará na temporada, com confrontos classificatórios na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de duelos diretos na Série A do Brasileirão.

Sob o comando de Marquinhos Santos, anunciado neste domingo para substituir Dorival Júnior, o Ceará terá pela frente Atlético-MG e Cuiabá, pela Série A, o Clássico-Rei pela Copa do Brasil, e o duelo contra o The Strongest-BOL pela Copa Sul-Americana.

Veja sequência invicta do Ceará

Ceará 2 x 0 Tombense | Copa do Brasil Ceará 2 x 2 Flamengo | Série A do Brasileirão Ceará 6 x 0 General Caballero | Copa Sul-Americana Santos 0 x 0 Ceará | Série A do Brasileirão Independiente-ARG 0 x 2 Ceará | Copa Sul-Americana São Paulo 2 x 2 Ceará | Série A do Brasileirão Fortaleza 0 x 1 Ceará | Série A do Brasileirão Ceará 1 x 1 Coritiba | Série A do Brasileirão América-MG 0 x 2 Ceará | Série A do Brasileirão Goiás 1 x 1 Ceará | Série A do Brasileirão

Melhor visitante da Série A

Com a sequência invicta, o Ceará conquistou outros feitos, como tornar-se o melhor visitante da Série A do Campeonato Brasileiro após 11 partidas. O time disputou 7 jogos fora de casa, conquistando três vitórias, três empates e sendo derrotado apenas uma vez, contra o Athletico-PR.

Dos 14 pontos somados pelo Alvinegro de Porangabuçu na competição nacional, 12 foram conquistados atuando como visitante. Em contrapartida, o desempenho como mandante é ruim, sendo o pior no quesito. A chance de retomada do Ceará acontece nesta quarta-feira (15) contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.