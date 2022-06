Juca Antonello assume cargo de auxiliar técnico do Ceará

Juca Antonello assumiu a função de auxiliar técnico do Ceará nesta terça-feira (14) e trabalhará com a comissão de Marquinhos Santos, ao lado de Edison Borges.

Legenda: Marquinhos Santos, Juca Antonello e Edison Borges compõem a comissão técnica do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ex-jogador do Ceará, Juca Antonello assume o posto deixado por Pedro Sotero. Antes de Sotero, Daniel Azambuja ocupava a função.

Juca Antonello trabalhará com o elenco profissional do Ceará pela 1ª vez desde que foi contratado, em 8 de fevereiro de 2021. Na época, o técnico assumiu o time Sub-17, tendo sido promovido posteriormente ao comando do time Sub-20 também.

Nas categorias de base do Ceará, Juca Antonello conquistou o Campeonato Cearense e terminou o Brasileirão Sub-20 na 16ª colocação, alavancando o desempenho alvinegro no certame nacional. No ano anterior, o time terminou na 20ª posição.