Atlético-MG divulga relacionados para enfrentar Ceará; veja desfalques e provável escalação

O Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará nesta quarta-feira (15) pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Antonio Mohamed terá o desfalque do zagueiro Igor Rabello, liberado para acompanhar o nascimento do filho em Belo Horizonte, dos volantes Allan e Jair, por suspensão, e do atacante Savinho, com Covid-19.

'El Turco', porém, terá o retorno do atacante Eduardo Vargas. Recuperado de lesão muscular, o atleta volta a ser relacionado, mas deve iniciar no banco de reserva.

Para o confronto diante do Ceará, o Atlético-MG deve ser escalado com: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Rubens e Nacho Fernández; Ademir, Keno e Hulk.

A partida acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).

Veja relacionados do Atlético-MG

Goleiros: Everson, Rafael e Matheus Mendes

Laterais: Arana, Guga e Mariano

Zagueiros: Junior Alonso, Nathan Silva, Réver e Hiago

Meias: Calebe, Guilherme Castilho, Neto, Otávio e Rubens

Atacantes: Fábio Gomes, Hulk, Keno, Nacho, Sasha e Vargas

📋 Veja a lista de atletas relacionados para o jogo contra o Ceará, amanhã, no Castelão, pelo @Brasileirao!#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/aZkybDhrLd — Atlético (@Atletico) June 14, 2022