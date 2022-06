Atlético-MG terá desfalque de Allan e Jair e retorno de dois atletas para enfrentar Ceará

O Atlético-MG terá o desfalque dos volantes Allan e Jair contra o Ceará nesta quarta-feira (15) pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas receberam o 3° cartão amarelo contra o Santos e cumprirão suspensão automática.

Allan e Jair são titulares sob o comando de Antonio Mohamed. Na Série A, disputaram 9 e 11 partidas, respectivamente, sendo o alicerce da equipe mineira. Para o confronto diante do Ceará, Otávio e Rubens devem assumir o posto.

Apesar das ausências dos volantes, o Galo terá o retorno do zagueiro Nathan Silva e do atacante Eduardo Vargas. O defensor cumpriu suspensão diante do Peixe, enquanto o chileno se recuperou de uma lesão na coxa direita.

Para a partida, 'El Turco' deve escalar o Atlético-MG com: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Rubens e Nacho Fernández; Ademir, Keno e Hulk.