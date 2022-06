Marquinhos Santos é regularizado no BID e estreia no comando do Ceará contra o Atlético-MG

O técnico Marquinhos Santos foi regularizado no BID da CBF nesta terça-feira (14) e estreia no comando do Ceará contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (15), em duelo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Marquinhos Santos foi regularizado no BID nesta terça-feira (14) Foto: Reprodução

Marquinhos desembarcou na capital cearense nesta terça-feira, foi apresentado ao elenco e comandou o primeiro treino em Carlos de Alencar Pinto (CAP).

Com 14 pontos, ocupando a 13ª colocação, o Ceará busca manter a sequência invicta na temporada. A última derrota aconteceu no dia 7 de maio, contra o Athletico-PR.