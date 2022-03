Opinião: Cléber é a esperança de gols do Ceará há 3 anos

Quero começar a coluna dizendo, primeiramente, que respeito demais a caminhada do atacante Clebão, e reconheço tudo que já fez no time do Ceará.

Porém, meu pensamento é que, independentemente dos feitos mais importantes, como protagonismo da Copa do Nordeste 2020 e gols em Clássicos-Rei, o nível técnico deixa a desejar.

Um jogador que recebe tantas oportunidades, que tem um time coeso ao seu redor, bons trabalhos, como foi de Guto Ferreira, sendo seguido pelo de Tiago Nunes, naturalmente acaba tendo seus bons momentos.

Como nos dois últimos jogos Cléber marcou dois gols enquanto seu "concorrente", o recém-chegado Zé Roberto, tem caído de rendimento, veio novamente uma espécie de movimento em "proteção" ao camisa 89.

Eu não me deixo envolver por isso. E essa minha análise é do jogador em específico, sem olhar quem seriam seus companheiros de posição.

O atacante muitas vezes acaba protagonizando lances, digamos, peculiares. Errando lances que não deveria errar. E sabe aquela expressão da moda: "e tá tudo bem"?

Não é que esteja tudo certo isso acontecer, mas a verdade é que o jogador não tem "culpa".

Cléber não foi contratado a peso de ouro, nunca foi colocado em grandes expectativas e, para mim, já se pagou. Foi "o cara" da reta final do Nordestão, em 2020, e fez um Brasileirão "ok" no mesmo ano.

Respeito quem pensa o contrário, como meu grande mestre Tom Barros, que escreveu em sua coluna sobre o atacante alvinegro, mas esse é meu pensamento.

É preciso olhar para frente e subir de nível. Matheus Peixoto se encaixa nessa visão que falo.

