Tragam Mbappé para o lugar do Clebão

Não gosto quando vejo um jogador cair em desgraça na língua ferina de cronistas injustos e de torcedores igualmente injustos. Tenho sido incompreendido nas minhas observações porque acho exageradas as críticas ao atacante Clebão. Jamais os senhores me ouviram dizer que Clebão é um craque. Não é. Mas é inaceitável reduzi-lo a jogador mambembe. Meus amigos, no jogo passado Clebão assinalou dois gols, sendo que um foi anulado. Ainda assim, alguns especiais artistas dos microfones surgiram com suas metralhadoras, atirando para todo lado. Destroços feitos. Agora é esperar pelo próximo e emocionante capítulo. Bom no futebol é feijão com arroz. Trocando em miúdos: o trivial. Clebão faz o trivial. É voluntarioso. Cumpre com rigor as determinações do técnico Tiago Nunes. Pronto. E quem achar ruim que se lixe. Dito isso, sei que os doutores do futebol, os cientistas da arte de criticar, não perderão tempo. Despejarão nas redes sociais mais torpedos contra o Clebão. Os “sábios” do futebol condenaram Clebão e não sossegarão enquanto não o virem fora do Ceará. Tudo bem. Vida que segue. Certamente vão buscar para o lugar dele Kylian Mbappé Lottin.