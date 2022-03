Clássico das cores: Fortaleza e Ferroviário começam a decidir vaga na final

Quando falamos em Clássico, decisões, mata-mata, sempre esperamos ver quem serão os responsáveis pelas histórias prestes a serem escritas.

No caso do confronto de hoje, entre Fortaleza e Ferroviário, nós sabemos que existe um grande favorito.

E ao contrário do que alguns pensam, favoritismo não quer dizer vitória certa. Obviamente o Leão chega com chances maiores de conquistar a vaga na final, mas isso, apenas, não resolve nada.

O Tubarão da Barra sabe da dificuldade que terá pela frente e vai precisar jogar de uma forma diferente da que tem atuado até aqui na temporada.

Por, normalmente, enfrentar adversários mais frágeis, tecnicamente falando, o Ferrão não deve tomar "as rédeas" do jogo. Naturalmente, vai esperar que o time de Vojvoda assuma as ações, para que saia em velocidade, apostando nos contra-ataques.

Independentemente da forma que atue e como o jogo pode acabar se desenhando, é sabido que o Ferroviário precisa fazer desses dois jogos, verdadeiras "finais".

Após ser eliminado pelo Nova Venécia-ES, time sem divisão nacional, na primeira fase da Copa do Brasil, e não ter conquistado o título da primeira fase do Campeonato Cearense, a equipe coral precisa dar a volta por cima nessas frustrações na temporada.

Já o Leão, sabe da sua força perante o rival, mas, também, sabe que precisa manter uma certa regularidade em 2022.

O Tricolor do Pici tem alternado jogos bons e jogos bem ruins esse ano.

Acredito que dê Fortaleza, sem tanto sufoco. Mas estamos falando de futebol e por isso que esse esporte tem tanta graça.

Que vença quem fizer por onde.