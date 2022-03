Ferroviário x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Ferroviário e Fortaleza começam a decidir nesta terça-feira (8), uma vaga na final do Campeonato Cearense de 2022. O Clássico das Cores acontece às 21h30 no Castelão, pelo jogo de ida das semifinais após uma série de eventos que ameaçaram a realização da partida.

No domingo, o TJDF-CE suspendeu o Estadual até o dia 11, data do julgamento do Crato por supostas menipulações de resultados e consequentemente, o jogo entre Ferroviário e Fortaleza.

Mas já na segunda-feira, a Federação Cearense de Futebol e os dois clubes, conseguiram no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) cassar a liminar do TJDF-CE e garantir a realização da partida.

Os dois clubes e a FCF já havia publicado notas oficiais repudiando a suspensão do campeonato, inclusive destacando que os ingressos para o jogo já haviam sido comercializados.

Com o jogo garantido, os dois clubes iniciam a luta por uma vaga na decisão, com o jogo de volta acontecendo no dia 12, às 17h45 no Castelão, com mando leonino. Vale lembrar que nas semifinais, em caso de empate em pontos ganhos e saldo de gols, a vaga será definida no pênaltis.

No Ferrão

O Ferroviário, mandante da partida, chega para o confronto após ter sido vice-líder da 1ª Fase e entrar direto nas semifinais. O clube ficou 15 dias treinando após jogar pela penúltima rodada da 1ª Fase no dia 16 de fevereiro e ter o jogo do dia 19 com o Crato vencido por W.O, até entrar em campo pela Copa do Brasil no dia 3.

Legenda: O Ferroviário vem de dura eliminação na Copa do Brasil e espera dar a volta por cima no clássico contra o Fortaleza Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

E o Ferrão foi eliminado no Espírito Santo com gol nos minutos finais, tendo no duelo com o Fortaleza, a chance de apagar a eliminação.



"A equipe teve momento dificil na Copa do Brasil, não queríamos, mas agora é a semifinal. Temos que ter a cabeça boa, paciência, e são dois jogos. Quando tivermos a oportunidade queremos aproveitar. Nos cobramos muito. Ambiente bom é com vitória. Estamos prontos", declarou o atacante Wandson.

No Leão

O Fortaleza chega para o duelo invicto na temporada. Em 9 jogos na temporada, são 5 vitórias e 4 empates, com o Tricolor já classificado para 2ª Fase da Copa do Nordeste e avançando com tranquilidade para as semifinais do Cearense. Nas quartas, o Leão venceu os dois jogos com o Pacajus, por 1 a 0 e 5 a 0.

Legenda: O Fortaleza não teve dificuldades para chegar às semifinais ao eliminar o Pacajus com duas vitórias: 1 a 0 e 5 a 0. Foto: KID JUNIOR

O técnico Juan Pablo Vojvoda poupou os principais jogadores do elenco no duelo com o Altos/PI, no empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste no estádio Lindolfo Monteiro. O treinador falou da expectativa para o duelo com os corais.

"Muito respeito com o Ferroviário, nosso adversário e queremos realizar todo o nosso funcionamento, o nosso jogo, para a partida. Por isso faremos uma avaliação de condição física de cada jogador para definir os jogadores que serão escalados para a partida", disse ele.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Jonathan; Roni, Vitão, Eder Lima e Madson; Alemão, Valderrama, Mauri e Gabriel Silva; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi

Fortaleza

Max Walef, Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Ronald, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim, Robson, Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense - Semifinal - Ida

Data: 8 de março de 2022

Hora: 21h30 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: César Magalhães

Assistentes: Ana Carolina Souza e Nailton Oliveira