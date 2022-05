Fortaleza: passou da hora de sair da teoria e ir para a prática

Pelo campeonato realizado na temporada passada, ficando na quarta colocação, a campanha positiva na Libertadores, o trabalho de Vojvoda, imaginamos e tendemos a pensar que é uma total irrealidade essa posição do Fortaleza no Brasileirão, após 7 rodadas.

Legenda: Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2022, após a sétima rodada Foto: Divulgação CBF

Ainda que tenha um jogo a menos (justamente o Clássico-Rei), a campanha é decepcionante após 6 jogos realizados.

Mas, por conta de tudo que elenquei acima, não pensamos que isso seja a "realidade" do Tricolor na competição.

Até quando? Está virando a chamada "novela mexicana", essa situação de jogar melhor que o adversário, ter mais chances, produzir mais, e não vencer.

Do que adianta? Claro que isso em um longo prazo te aproxima da vitória. "Basta vencer a primeira, que engrena", pensamos.

Porém, o Campeonato Brasileiro, em seus moldes e nível de competitividade, é traiçoeiro. Não existe essa de campeonato longo e com bastante tempo para se recuperar.

Foi nessa "pegada" que o Grêmio, com um elenco muito bom, sem crise interna, com salários em dia, foi rebaixado. Como se a qualquer momento fosse sair do Z4.

A zona de rebaixamento traz uma tensão desnecessária, um peso maior para cada jogo, irritação da torcida, pressão em cima do trabalho do técnico, vaias durante o jogo...

E isso te distancia do resultado positivo. Vai dificultando a vida da equipe, por mais que tenha qualidade técnica para brigar por algo maior.

É preciso acabar com isso de virar essa chave emocional. Os times estão pontuando, e contar com pontos que você ainda não conquistou, mas "deve" conquistar, não vale de nada.

O fato, o concreto, o real, é que nas próximas duas rodadas o Fortaleza ainda será o lanterna da Série A.

Deixar o Z4 talvez em 5 rodadas, com as coisas melhorando bastante e começando a dar certo. Isso é o suficiente para as pretensões da temporada?

Para mim, não.

Não creio em uma campanha histórica como em 2021, mas ficar tanto tempo como o pior time do campeonato, é brincar demais com a sorte.