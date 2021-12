Grêmio x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, sonhando com a improvável permanência na Série A da competição.

O tricolor gaúcho não depende só de si para garantir vaga na divisão de elite do futebol brasileiro. Além de vencer o já campeão Galo, precisa de uma combinação de resultados em outros dois jogos.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere FC

Os gremistas torcerão para Corinthians e Fortaleza contra Juventude e Bahia, concorrentes diretos na luta contra a de degola. Ficou tudo para a última rodada do Brasileirão.

Palpites para Grêmio x Atlético-MG

Escalação

Grêmio

Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Babosa; Thiago Santos (Sarará) e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG

Rafael; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Neto, Alan Franco, Calebe e Hyoran; Savarino e Sasha. Técnico: Cuca.

Grêmio x Atlético-MG

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 21h30 (de Brasília), quinta-feira, 9 de dezembro

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)