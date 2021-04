Copa do Brasil: quem levou a melhor no sorteio? Ceará ou Fortaleza?

Definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, tivemos poucos duelos que realmente chamam a atenção. E quis o destino, que justamente um dos dois únicos jogos entre equipes da série A, fosse o Clássico-Rei.

Minha opinião é bastante simples: o Ceará leva um favoritismo pela bola que vem jogando, pelo elenco que montou e pelo encaixe que já possui. E o Fortaleza se deu "melhor" no sorteio que o alvinegro. Podendo ter gostado mais do resultado.

Porque dentre as opções que poderiam enfrentar, por estar no Pote 1, o Vovô tinha inúmeras equipes inferiores, onde levaria um favoritismo absurdo. Enquanto o tricolor do Pici, no Pote 2, poderia ter pêgo vários gigantes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, por aí vai...

A sorte está lançada e daqui para o dia do confronto, muita coisa pode estar diferente. Clássico é detalhe. Porém, esse detalhe vai custar R$ 2,7 milhões.