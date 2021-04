Quem deve ser o novo treinador do Fortaleza? Vote na enquete

A diretoria do Fortaleza segue em busca de um novo treinador para a temporada de 2021. Após a demissão de Enderson Moreira no domingo (25), o clube traçou um perfil ideal e deseja um profissional com estilo tático de jogo mais ofensivo.

A expectativa é que o substituto seja oficializado até o fim de semana. No sábado (1º), às 16h, no Castelão, o time enfrenta o Caucaia pela 2ª rodada do Estadual, paralisado em 11 de março.

Assim, o Diário do Nordeste lançou uma enquete para você definir quem deve ser o próximo comandante do Fortaleza. Os nomes listados estão disponíveis no mercado.

inter@