Campeonato Cearense para, mas Copa do Nordeste e Copa do Brasil seguem liberados em novo decreto

O anúncio do novo decreto de isolamento social rígido, divulgado na noite desta quinta-feira (11) pelo governador Camilo Santana (PT), afetou de forma mais contundente o futebol cearense. Desta vez, o Campeonato Cearense será totalmente paralisado, já que a realização dos jogos do certame não será permitida em todo o território estadual, que entra em lockdown. Foi o que a coluna apurou.

Por sua vez, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil seguem com realização permitida. Pelo torneio regional, Ceará e Fortaleza atuam. Pela competição nacional, Guarany de Sobral e Ferroviário se unem a alvinegros e tricolores.

Fortaleza X Treze e Clássico-Rei mantidos

Com isso, a partida entre o Fortaleza e Treze/PB, marcada para ocorrer no sábado (13), às 18h15, na Arena Castelão, está confirmada.

No sábado seguinte, 20/03, Ceará e Fortaleza se enfrentam também pelo torneio regional. O Clássico-Rei está confirmado, portanto.

Razões da permanência

Em um post anterior, eu detalho os motivos do futebol nacional e regional terem "escapado" do decreto governamental. Os motivos seguem os mesmos. Para que Ceará e Fortaleza não se isolem, Governo do Estado espera da CBF uma posição mais contundente com cenário da Covid-19 em todo o País.