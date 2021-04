Fernando Diniz não chega a acordo com Fortaleza; clube segue em busca de novo técnico

O técnico Fernando Diniz recusou a proposta inicial do Fortaleza nesta segunda-feira (26). O comandante foi procurado para substituir Enderson Moreira, demitido no domingo (25). A informação foi confirmada pelo Globo Esporte.

O nome do profissional estava em uma lista de possíveis candidatos. O Diário do Nordeste apurou que todos os nomes serão consultados para tratar da viabilidade financeira e estilo de jogo.

Diniz está livre no mercado desde fevereiro, quando foi desligado do São Paulo. O profissional é especulado no Santos para assumir a vaga do argentino Ariel Holan.

O presidente tricolor Marcelo Paz definiu o perfil do novo treinador buscado como detentor de um estilo ofensivo. "A gente quer um comandante com vontade de vencer na carreira, que encare o Fortaleza como grande desafio e, de preferência, que tenha um estilo de jogo agressivo, que jogue pra cima", detalhou.

A gestão segue em busca de um novo treinador e deve anunciá-lo até o fim de semana. No sábado (1º), o time entra em campo na 2ª rodada do Campeonato Cearense contra o Caucaia, às 16h, no Castelão.