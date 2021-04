Mesmo com negativa, Diniz é o técnico mais desejado pela torcida do Fortaleza; aponta enquete

A diretoria do Fortaleza segue em busca de um novo técnico para a temporada de 2021. Em enquete do Diário do Nordeste, Fernando Diniz surge como favorito da torcida para o cargo. O comandante foi consultado, mas as tratativas não avançaram.

Em disputa acirrada com mais de 2 mil votos, o profissional soma 19,4% dos votos. O índice é próximo de opções como o argentino Ariel Holan (18,5%) e Abel Braga (17,6%). Os dados foram analisados até às 16h50 desta quarta-feira (28).

Fernando Diniz está livre no mercado desde a saída do São Paulo no início do ano. O treinador encerrou a passagem como um dos candidatos ao título do último Brasileirão e somando 74 jogos: com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

O presidente Marcelo Paz definiu como pontos principais ao próximo comandante uma postura agressiva em campo e a vontade de vencer na carreira. A expectativa é que o anúncio seja realizado até o fim de semana.